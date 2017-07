Broer Diana: ’Dat kon je die jongens niet aandoen’

„Ze hebben tegen mij gelogen”, aldus Charles Spencer. „Ik was faliekant tegen. Dat kon je de rouwende jongens niet aandoen, maar het paleis drukte door.” Ook prins Philip zou zijn bedenkingen hebben gehad. Hij vond dat de wensen van zijn kleinzoons voorop moesten staan.

Foto: Hollandse Hoogte

Prins Harry, destijds twaalf jaar oud, heeft zich onlangs in een interview beklaagd over het lopen achter de baar. „Niemand zou dat een kind moeten aandoen. Mijn moeder was net overleden en ik moest een lang stuk achter haar kist aanlopen, gadegeslagen door duizenden langs de route en miljoenen op televisie.” Earl Spencer noemde dat een „nachtmerrie. Het ergste deel van de uitvaart. Het was een hel.”

Foto: Hollandse Hoogte

Hij wil ook stappen ondernemen tegen televisiezender Channel 5 die volgende week de documentaire Diana: 7 Days That Shook The Windsors uitzendt. Daarin wordt beweerd dat Earl Spencer had geëist dat hij als enige achter de kist zou lopen en niet zoals uiteindelijk gebeurde met de twee prinsen, en met hun vader prins Charles en grootvader prins Philip. „Dit is een leugen”, aldus de graaf. Hij wilde helemaal niet achter de kist lopen, maar deed het alleen om zijn neefjes te steunen.