Kate Hudson kaal voor mysterieus filmproject

Hudson werd door Amerikaanse fotografen al vastgelegd met haar korte koppie. Enkele tijdschriften uitten al het vermoeden dat de nieuwe look wel eens zou kunnen samenhangen met de opnames van een nieuwe film, geregisseerd door Sia.

My girl @Katehudson being a delight on set. pic.twitter.com/o0XtKwfLdb — sia (@Sia) 26 juli 2017

De zangeres deed vandaag zelf nog een extra duit in het zakje door een foto van Hudson met gemillimeterd haar op social media te plaatsen met het bijschrift „My girl Kate Hudson being a delight on set.” De actrice zelf bevestigde uiteindelijk alle geruchten, door dezelfde foto te posten op Instagram. „Vrijheid! Complimenten aan Sia. Onze prachtige regisseur.”