Dyanne Beekman: ’geboren zonder stijl’

Kleine Dyanne wordt door haar moeder aangekleed als poppetje, iets waar ze niet van is gediend. „Ik zag eruit als haar ideale, prachtige meisje. Mijn moeder had een groot fashiongevoel. Poppetje werd ik genoemd. Verschrikkelijk vond ik dat. Als ik iets echt heel stom vond, gaf ik het gewoon weg. Kwam ik in mijn onderbroek thuis.”

Als ze in haar tienerjaren zelf mag beslissen wat ze draagt, gaat het pas echt mis. „Op de middelbare school liep iedereen in truien van de Albert Cuyp-markt en die wilde ik ook. Met mijn moeder ging ik naar de Cuyp en kreeg ik een aantal sweaters met van die extra ingezette katoenen stukken erop. Dolblij was ik. Stijl? Ik had geen stijl.”

Schaamte

Het meeste schaamt ze zich voor een outfit waarbij ze een wijde, zalmkleurige broek combineert met een eveneens zalmkleurig overhemd met Hawaii-print. „En verder was ik gek op schoudervullingen. Soms klemde ik er wel twee of drie onder mijn behabandje. Als mijn moeder ze in de was stopte, raakte ik compleet in paniek. Dan kwamen ze eruit als een klontje. Het liefst waste ik ze nooit. Dat resulteerde soms in enige mufheid. Dan dacht ik: wat ruik ik nu?”

Inmiddels heeft Dyanne een prachtige, Scandinavische stijl, ondanks ze nooit heeft besloten dat ze er ’precies zo uit wilde zien’. „Dat is langzaam zo gegroeid. En daar voel ik me al 22 jaar enorm comfortabel bij.” De styliste zit met haar kledingmerk DYANNE volgens Veronica Magazine in maar liefst 15 landen wereldwijd.