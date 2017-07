Kylie Jenner gaat op streng veganistisch dieet

De 19-jarige Kylie vertelde in 2016 nog aan Teen Vogue hoe gek ze is op gefrituurde kip en cheeseburgers van restaurant In-N-Out Burger. Ze repte tevens over hoe ze altijd alles heeft kunnen eten wat ze wil, zelfs Oreo-koekjes en Twizzlers, zonder daar echt van te komen.

Waarom ze sinds vandaag dierlijke producten volledig uit haar dieet schrapt is niet bekend, maar volgens DailyMail zou het alles te maken hebben met de campagnes die het model momenteel doet voor sportmerk Puma en de sportkledinglijn van schoonbroer Kanye West.