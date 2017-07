Hologram Ronnie James Dio gaat op tournee

Het Europese gedeelte van de tour begint op 30 november in Helsinki. Op 21 december is Club 013 in Tilburg aan de beurt. Een dag eerder is het rockspektakel te zien in Antwerpen. Na Europa worden Azië, Zuid-Amerika en de Verenigde Staten aangedaan.

Vorig jaar was Ronnie voor het eerst als hologram te zien op een Duits festival. Volgens Rolling Stone zijn daarvoor audio-opnamen gebruikt van live-optredens van de zanger. Zij vrouw Wendy vertelt dat haar man zeker blij zou zijn met zijn hologram. „We hebben in de jaren ’80 al een geëxperimenteerd met film om een soort hologram te maken”, zegt ze.

Gitarist Graig Goldy is een van de leden van de Dio Band. Hij vertelt Rolling Stone dat hij en de andere bandleden er altijd op hadden gehoopt nog eens te gaan toeren. „Dit geeft zijn fans de kans om hem nu eens goed te zien. Ze hoeven niet meer afhankelijk te zijn van slechte opnamen die op YouTube staan”, zegt Goldy.