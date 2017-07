Of de foto van Sylvia, waarbij ze slechts een ketting om haar nek draagt, nog een bijzonder doeleinde heeft, wordt niet duidelijk uit het onderschrift. Wel tagde ze er fotograaf Jasper Suyk en stylist Samim Koehestani, die veel doet voor Zalon by Zalando, in. De reacties op de foto van het model zijn in elk geval lovend.

The naked truth... A post shared by Sylvia Geersen✨sylviageersen3 (@sylviageersen) on Jul 26, 2017 at 2:15pm PDT