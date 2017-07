Angelina Jolie open over leven na scheiding

De VN-ambassadrice vertelt onder meer dat de periode na de breuk de zwaarste tijd uit haar leven was. Ze probeerde sterk te blijven voor haar zes kinderen, maar geeft toe dat ze op de moeilijkste momenten onder de douche stond te huilen. „Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat alles goedkomt. Zelfs als je daar zelf niet zo zeker van bent.” Jolie wil niet uitweiden over de reden van de veelbesproken scheiding.

In het vraaggesprek onthult de ster dat ze vorig jaar ook flink worstelde met haar gezondheid. Ze kreeg te kampen met een aangezichtsverlamming, waardoor een helft van haar gezicht gingen hangen, en had last van hoge bloeddruk. Dankzij acupunctuur kwam het uiteindelijk allemaal weer goed. „Soms plaatsen vrouwen zich in hun gezin op de allerlaatste plaats. Totdat het zich in hun eigen gezondheid gaat wreken.”

Inrichting nieuwe huis

Een praktisch probleem waar de 42-jarige ster in haar nieuwe leven tegenaan loopt, is de inrichting van haar nieuwe woning. Ze woont sinds een maand samen met de kinderen in een enorm onderkomen in Los Angeles, wat ze voor bijna 25 miljoen dollar aanschafte. Maar van de styling komt niet veel terecht. „Inrichting was altijd vooral Brad zijn ding.”

Sinds de breuk vorig jaar september woonde ze met de zes kinderen in een huurwoning. „We komen nu eindelijk allemaal weer een beetje op adem. En we doen allemaal heel hard ons best ons gezin te helen.”