Beslag gelegd op kledingwinkel Virginia Rens

Peter Jan Rens was zelf ook aanwezig bij de beslaglegging, schrijft Het Kontakt. Erg verrassend zal het niet zijn geweest voor het stel, gezien de opening van het winkeltje al met argusogen gevolgd werd, omdat het stel een spoor van schulden achterlaat.

Begin juli meldde een voormalig huurbaas anoniem aan Privé: „Ik heb nog een kleine 10.000 euro van Virginia tegoed. Het huurcontract stond op haar naam. Ik zal eens uitzoeken of ik beslag kan laten leggen op dat winkeltje.” Onbekend is of deze verhuurder van een woning in Maurik waarvan Peter Jan en Virginia nooit de huur hebben betaald, daadwerkelijk de schuldeiser is. Dit omdat hij toen aangaf dat het volgens zijn deurwaarder ’zinloos’ zou zijn en hij het geld hoogstwaarschijnlijk nooit terug zal zien.

Zwangerschap

Daarnaast is Peter Jan Rens in maart door de rechter persoonlijk failliet verklaard, nadat Emile Ratelband een rechtszaak tegen zijn voormalige vriend had aangespannen. De beslaglegging lijkt slechts een druppel op een gloeiende plaat te zijn, omdat er tientallen schuldeisers zijn. Eerder liet Emile Ratelband al blijken dat omwille van Rens’ privacy de curator weinig loslaat over de huidige stand van zaken. De schuldeisers zullen waarschijnlijk met lege handen overblijven, wegens gebrek aan inkomsten en bezittingen.

In februari onthulde Virginia een ander nieuwtje: ze is in verwachting. Het stel verwacht in oktober een meisje. Samen hebben ze al dochter Djelisa. Ook meldde het in januari getrouwde stel in april dat ze gaan emigreren naar Turkije. Gezien de huidige situatie zal het zeer onwaarschijnlijk zijn dat zij het land mogen verlaten van de curator.