Op een video op de website van TMZ is te zien dat de popster, omringd door paparazzi, het pand verlaat na een kerkdienst en in zijn enorme pick-up truck stapt. Als hij optrekt rijdt hij per ongeluk een fotograaf aan, die net iets te dichtbij staat als Bieber rechtsaf slaat. Onmiddellijk stapt de 23-jarige hitzanger uit en hij blijft bij de man totdat de hulpdiensten arriveren.

Volgens de politie heeft de fotograaf 'niet-levensbedreigende verwondingen aan de onderste helft van zijn lichaam'.