Ster op Walk of Fame voor Jason Bateman

Jennifer plaagde Jason tijdens haar speech met zijn verleden als kindster, en wist voor de gelegenheid zelfs de hand te leggen op een editie van Muppet Magazine, met op de cover tiener Jason met Miss Piggy. Maar ze had volgens People ook lovende woorden voor haar collega. "Maar ik heb de mazzel dat ik ook Jason Bateman de vader ken, de echtgenoot, de fantastische vriend." Om daaraan lachend toe te voegen: "En, zoals wij hem liefkozend noemen, de opa. Want hij ziet er misschien uit alsof hij twaalf is, maar hij gedraagt zich als een honderdjarige."

In zijn danktoespraak vertelde Jason dat hij als kind onderweg naar audities vaak over de sterren op Hollywood Boulevard reed op zijn skateboard, en niet had kunnen bedenken dat zijn naam daar ooit tussen zou prijken.