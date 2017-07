Niels Geusebroek schrijft liedje voor dochter

Bij de Radio 10 ochtendshow vertelt de zanger dat hij graag een eigen liedje voor zijn pasgeboren dochter wil schrijven. "Ik ben er ook al druk mee bezig. Ik zit nu volop in het schrijfproces voor een nieuw album en ja, hier krijg ik weer zoveel inspiratie van dat dat wel goed moet komen. Er moet tegen die tijd zeker een liedje voor haar zijn. Ik heb al genoeg melodieën in m’n hoofd."

Het is niet de eerste keer dat Geusebroek een nummer schrijft voor een baby, eerder maakte hij zijn hit Take Your Time Girl voor de toen nog ongeboren dochter van Hannelore Zwitserlood. Zijn eigen dochter nam dit advies van haar vader wel letterlijk, want volgens de zanger werd ze tien dagen na de uitgerekende datum geboren.

LouLou Rose is het tweede kindje van Niels en zijn vriendin Saskia, in 2014 kregen zij zoontje Noah Nelson.