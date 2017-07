Virginia Rens: ’Foutje, bedankt!’

Met het bericht op Facebook reageert ze op het nieuws dat er woensdag een deurwaarder in aanwezigheid van de politie een beslaglegging deed op de zaak. Ze zegt in het bericht: „Foutje bedankt! We zijn om 14.15 uur vandaag weer open en de koffie staat klaar!”

Peter Jan Rens en Virginia worden achtervolgd door een spoor van schulden, waarbij ze nalatig blijven deze te betalen. Een voormalige verhuurder liet aan Privé weten nog 10.000 euro tegoed te hebben en de optie om beslag te laten leggen op het winkeltje te onderzoeken. In maart is Peter Jan Rens al failliet verklaard, door een rechtszaak die opgezet is door Emile Ratelband en tientallen andere schuldeisers.