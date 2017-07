premium

Milkshake-festival wapent zich tegen regen

38 min geleden

Het festival Milkshake, dat komend weekend in Amsterdam plaatsvindt, gaat extra overkappingen aanbrengen op het festivalterrein. Hiermee speelt het evenement in op de weersverwachting, die mogelijk regen voorspelt. Het feest trekt zaterdag en zondag per dag 15.000 mensen naar het Westergasterrein in Amsterdam.