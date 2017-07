Ed Sheeran en Alt-J strijden om Mercury Prize

Volgens de vakjury onderstreept de shortlist „de opmerkelijke kracht van Britse muziek.” „Wat deze artiesten gemeen hebben, is een besmettelijk plezier in het maken van muziek”, oordeelde de jury, waarin dit jaar onder anderen Marcus Mumford en Lianne La Havas zitten. Ook hebben alle 12 genomineerden volgens hun vakgenoten „zin om muzikale mogelijkheden te verkennen en weigeren ze om zich te conformeren aan genreconventies.”

Naast de bekende namen maken ook een aantal internationaal minder bekende artiesten kans op de Mercury Prize, de prijs voor het beste album van het jaar van Britse, Ierse en Schotse muzikanten. Zo staan ook J Hus, Loyle Carner en Dinosaur op de shortlist. Vorig jaar ging de prestigieuze muziekprijs naar de plaat Konnichiwa van Skeptika, hij versloeg onder anderen David Bowies Blackstar en Radiohead A Moon Shaped Pool.

Wie de Mercury Prize dit jaar in de wacht sleept, wordt op 14 september duidelijk. Dan vindt een awardshow plaats in de Londense wijk Hammersmith. De show is live te volgen via de BBC.