Lauren viel in 2015 voor cameraman Jasper, hoewel ze destijds nog een relatie met J ort Kelder had. „Ik ben zo heftig verliefd geworden en dat bleef maar aanhouden”, zei de presentatrice vorig jaar zomer over haar nieuwe liefde.

Het gaat nog steeds „heel goed” tussen de twee, zei Lauren. „We hebben onlangs een woonboot gekocht en er is een kleintje op komst.”