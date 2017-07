Arjen Lubach voelt zich vrijer in buitenland

„Het is heel ingewikkeld in Nederland. Als ik op een festival in Brabant sta, dan vind ik het lastig om te roepen: show me some energy. Dan denkt het publiek ook: ja, ja, Arjen Lubach”, vertelde de dj. „Maar in China? I don’t care, daar kennen ze me niet.”

Ook na het succes van zijn introductievideo voor Donald Trump wordt Arjen niet herkend in het buitenland. „Ze hebben de video vaak wel gezien, maar leggen de link niet”, weet Sacha.

Trots

Arjen neemt zichzelf naar eigen zeggen nooit serieus, maar de muziek wel. Daarom stond The Galaxy aanvankelijk anoniem achter de draaitafels. „Je hebt allemaal dj’s die zijn gaan draaien omdat ze in een soap spelen of ergens bekend van zijn. Ik wilde niet op een festival in een BN’er-tent staan, na iemand uit Oh Oh Cherso en voor iemand uit GTST.”

Nadat de eerste EP van The Galaxy goed werd ontvangen, was voor Arjen de tijd rijp zijn identiteit te onthullen. „Ik wilde er wel voor uitkomen, want ik ben er trots op.”