Stephen Colbert maakt animatieshow over Trump

Zender Showtime presenteert de nieuwe show als "een comedy over de waargebeurd-achtige avonturen van Trumps vertrouwelingen - familie, zakenrelaties, hooggeplaatste ambtenaren, golfprofs en anderen die in zijn universum verzeild zijn geraakt, die hun ziel en geschiedenis ontrafelt om erachter te komen wat hen zo Trumpiaans maakt."

Colbert grapt in het bericht: "Ik weet dat heel veel mensen dit wilden doen, en ik voel me vereerd dat de cartoonpresident onze documentairemakers in zijn privéwereld heeft verwelkomd."