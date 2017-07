Kandidaten show Gordon benaderd via datingapps

Al een tijdje zendt RTL promotiespotjes uit om kandidaten te vinden voor het programma die een poging willen wagen om de bijna 50-jarige BN’er te verleiden die inmiddels alweer 3,5 jaar vrijgezel is. De bedoeling is dat Gordon uiteindelijk met één van de heren die meedoen gaat trouwen.

Met de huwelijksdatum van 22 november in het vizier, lijken de producenten zich druk te maken niet op tijd genoeg deelnemers te hebben voor het programma. Ze benaderen nu mannen via datingapps zoals Grindr en via social media. Niet iedereen is hier van gediend, schrijft Televizier.

Zo valt er in een Facebookgroep die geheel gewijd is aan alle perikelen op zo’n datingapp te lezen dat er meerdere heren benaderd zijn, wat niet altijd even enthousiast ontvangen wordt.