Moeder van Marc Anthony overleden

Afgelopen zondag vroeg Marc zijn fans nog om te bidden voor zijn moeder. Hij vertelde daar niet bij wat er aan de hand was met Guillermina. Zijn oudste dochter Arianna plaatste eerder deze week een foto van zichzelf met haar grootmoeder en schreef daarbij: "Ik hou zoveel van je oma". Middels hashtags liet ze weten: "deze ziekte is klote" en "we bidden voor een wonder".

In het bericht over het overlijden van zijn moeder bedankt Marc voor het medeleven. "Vandaag om 12:00 uur is de held van mijn familie, onze rots, beschermer, inspiratie en nu engel heengegaan. Ze ging in vrede, omringd door jullie gebeden en beterschapswensen waarvoor we jullie bedanken", schreef de zanger. Hij eindigde de post met: "Mami, ik ga je zo erg missen." Marc verwijderde op Facebook zijn profielfoto en verving deze door slechts een zwart vlak.