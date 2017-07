Justin Bieber ziet pastoor als tweede vader

Bronnen binnen de Hillsong Church in New York waar pastoor Carl vaak predikt verklapten aan de entertainmentwebsite dat Lentz Bieber vaak opzocht tijdens diens Purpose Tour. De zanger zou zich erg eenzaam voelen en vervreemd zijn geraakt van zijn moeder. Ook heeft hij al een tijd geen contact meer met zijn echte vader.

Pastoor Carl vloog onder meer naar Australië en Nieuw-Zeeland om de zanger tijdens diens tour-stops te bezoeken. De Hillsong Church kwam onlangs nog met een video van een gezamenlijk interview met Bieber en de pastoor. In dit interview zegt Bieber: ""Mijn geloof wordt elke dag sterker. Dus mijn geloof is sterker dan twee jaar geleden, beter, sterker, wijzer, vriendelijker."

Gespeculeerd wordt dat Bieber zijn tournee heeft afgezegd omwille van het geloof, maar de 23-jarige Canadees ontkent dit. Wel maakt hij er geen geheim van dat hij tegenwoordig in de Heer is, getuige de vele kerkdiensten die hij bijwoont en de verwijzing naar een preek van een Amerikaanse predikant in zijn Instagram-bio.