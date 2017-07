Christanne de Bruijn pakt hoofdrol in De Dirigent

De Bruijn was eerder te zien in musicals als Sister Act, Wicked en A New Brain. De Dirigent is gebaseerd op het leven van de uit Nederland afkomstige Antonia Brico. Zij was begin twintigste eeuw de eerste vrouwelijke dirigent ter wereld die succesvol grote symfonieorkesten dirigeerde. Tot op heden lukt het vrouwen nog steeds niet om aan de top van de wereldranglijst van dirigenten te komen.

De film wordt geregisseerd door Maria Peters, die eerder grote hits als Kruimeltje, Pietje Bell en Sonny Boy maakte. De opnames gaan 31 augustus van start en de film moet in het najaar van 2018 in de bioscoop te zien zijn.