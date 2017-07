Prins Harry feest regelmatig met The Killers

Dat vertelt The Killers-drummer Ronnie Vannucci jr. op een Bizarre Life-podcast. "Hij dook een keer ineens op na een show en we kunnen het goed met elkaar vinden", verklaart hij. "Dat was tien jaar geleden dacht ik, dus dat zijn veel lange nachten."

"Je kunt gerust zeggen dat wij niet zijn opgegroeid met een koninklijke familie of zoiets, dus ik was niet onderlegd in wat het betekent om dit soort mensen te kennen. Misschien maakte dat het juist ook zo leuk. Ik had gewoon zoiets van: "Hoi man."

De drummer vertelt ook dat Harry wel eens zijn neven en nichten meenam en noemt ze 'normale gasten en aardige mensen'. Eerder deze maand werd de 32-jarige prins gespot bij een optreden van The Killers in Hyde Park in Londen, waar hij naar verluidt bier dronk en selfies maakte met zijn vrienden.