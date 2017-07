Natalie Imbruglia heeft nieuwe vlam

Op Instagram deelde de 42-jarige van oorsprong Australische zangeres een foto van de twee tortelduifjes op Panarea, een klein eilandje ten noorden van Sicilië, met daarbij een hartjes-emoji. De man in kwestie is fotograaf Matt Field. Hoelang de twee al daten is niet bekend, maar in mei deelde Matt nog een foto van Natalies optreden in Londen, met daarbij de tekst dat ze geweldig is en dat hij van haar houdt.

Natalie was van 2003 tot 2008 getrouwd met Silverchair-zanger Daniel Johns. Daarna werd de Torn-zangeres gekoppeld aan meer bekende mannen, onder wie Robbie Williams en prins Harry, relaties die ze overigens ontkent.