Geheim concert U2 in Westerpark Amsterdam

U2 doet dit weekeinde ons land aan op haar tournee rondom het album The Joshua Tree, waarvan het 30-jarig jubileum gevierd wordt. De band heeft van het moment gebruik gemaakt om Amsterdam als decor te laten fungeren voor de videoclip van hun nieuwe single.

Zwart gekleed

Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. meldden zich in de Gashouder en de aanpalende Westerunie voor zowel een miniconcert voor enkele uitverkoren fans als clipopnames, waarin diezelfde trouwe toehoorders geheel in het zwart gekleed figureerden. Een medewerker van de horecagelegenheden die niet met naam genoemd wil worden: ,,Het lijkt wel Fort Knox binnen. Wat daar gebeurt, blíjft daar.”

Niet nieuwe track

Die video, waarover verder geen details werden prijsgegeven, zou bedoeld zijn voor het nieuwe album dat later dit jaar zal verschijnen. Het gaat niet om de nieuwe track The Little Things that Give You Away, zo weet Jasper van Rijnsoever, die op social media een video deelde, waarop te zien is hoe U2 over het Westergasterrein loopt. “Volgens iemand die hier werkt en de hele dag over het terrein loopt, wordt vandaag de clip voor een ander nummer opgenomen. Om welk lied het gaat, weet ik niet. Dat mocht hij niet zeggen.”

Ludiek

Fans konden zich afgelopen dinsdag kortstondig opgeven voor de ludieke actie van U2 op de website van de band. Dit deed ook Frans uit Bodegraven, die achter het net vistte, maar evengoed al naar Amsterdam kwam. Balend: ,,Dinsdag hoorde ik van de oproep via de fanclub, maar ik zat ik in de bus naar Parijs, waar ze die dag speelden. Met mijn oude telefoon kwam ik er niet doorheen.”

Er gaan geruchten dat de Nederlandse fotograaf Anton Corbijn, die onder andere voor de Joshua Tree Tour filmbeelden maakte, betrokken zou zijn bij de videoclip, maar dat kon niet worden bevestigd.