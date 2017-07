Clooney vervolgt Frans blad voor babyfoto's

Het Franse blad Voici drukte foto’s af die van een grote afstand zijn gemaakt van het echtpaar, terwijl zij hun baby’s vasthouden. „Fotografen van het blad Voici zijn over ons hek gedrongen, in een boom geklommen en hebben binnen onze omheining zonder toestemming foto’s van onze kinderen gemaakt”, stellen Geoge en Amal in een verklaring.

„Laat er geen misverstand over bestaan dat de fotografen, hun agentschap en het blad vervolgd gaan worden volgens de wet. De veiligheid van onze twee kinderen vraagt daarom.”

Volgens Voici zijn dit de eerste gepubliceerde foto’s van de tweeling. Begin juni beviel Amal van de kinderen, dochter Ella en zoon Alexander. Het echtpaar heeft zelf nog geen foto’s vrijgegeven van de kinderen.