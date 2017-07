„Na 17 jaar zondagmiddag tv tijd voor nieuwe mooie projecten!”, reageert Carlo Boszhards partner Herald Adolfs op Instagram. Carlo’s TV Café was in april voor het laatst op de buis. In het nieuwe televisieseizoen neemt RTL Boulevard het tijdslot in.

Carlo was sinds 2000 vrijwel continu op de zondagmiddag te zien op RTL 4. Eerst met Life & Cooking, later met Life 4 You en Carlo’s TV Café.