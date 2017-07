The Fox vertelt over een in Den Haag gestationeerde Europol-agent ( Game of Thrones-acteur Morgan C. Jones) die op een geheime organisatie stuit en erop uit is van Nederland een politiestaat te maken. De opnames vonden plaats in Den Haag, Den Bosch en Dublin.

Het project is mede gefinancierd middels het platform Cinecrowd. Regisseur Van Eijkeren maakte eerder de oorlogsfilm Patria. The Fox beleeft op 18 september een feestelijke première in Amsterdam en draait vanaf 21 september in het hele land.