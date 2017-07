Jan Doense maakt horrorfilm The Cleaner

De regisseur van het project is Jan van Gorkum, die eerder als editor werkte aan de bioscoopfilm Sneekweek en de serie 4Jim. Van Gorkum tekent ook voor het scenario. Acteurs zijn nog niet bekend

The Cleaner maakte recent veel indruk op Frontières, een internationale co-productiemarkt voor horrorfilms in Canada. Van Gorkum had op het Amsterdamse genrefestival Imagine een beurs ontvangen om zijn project in Canada te gaan promoten.

Vakbladen

Diverse buitenlandse vakbladen maakten na de pitch op Frontières enthousiast melding van het project.

Eerder maakte Jan Doense als regisseur onder meer de korte horrorfilm R.I.P. met zanger Huub van der Lubbe. Deze werd in 2003 in de VS bekroond tot beste genretitel van het jaar.