’Tom Cruise kan heel lekker zoenen’

„Ik zal je zeggen dat de kus van Tom Cruise een verrassing was. Het was niet de beste kus ooit, maar wel heel goed” vertelt Paula. „Hij had een heerlijke frisse adem, niet te mint-achtig, maar gewoon perfect.”

Patton grapte nog dat ze van tevoren had willen weten dat hij zo’n heerlijke adem had, zodat ze zelf ook wat kauwgom had kunnen kauwen.

Cruise en Patton waren in 2011 samen te zien in Mission Impossible: Ghost Protocol. Tom kroop voor de vierde keer in de huid van special agent Ethan Hunt, Paula speelde zijn collega Jane.