NCRV-presentator Bol leeft armoedig op camping

De regionale krant zocht de 61-jarige Bol op in het vakantiepark in Overijssel waar hij met zijn vrouw en jongste dochter woont. De oud-presentator van spelshow Maak dat de kat wijs is sinds 2015 thuisloos. Vrienden en familie onderhouden het gezin en een vriend gaf ze onderdak in zijn huisje op het vakantiepark.

Bol kampt met een hernia, parkinson, diabetes en een depressie. Hij werd afgekeurd, maar de verzekeraar had zo zijn twijfels en schakelde een privédetective in. Die oordeelde dat Bol de boel oplichtte en best in staat was te werken. Daarop zette de verzekering zijn uitkering stop en eiste daar bovenop 400.000 euro terug.

Diverse rechtszaken werden er al over gevoerd. In november staat de zaak in hoger beroep op de planning.