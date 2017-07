premium

Boerderij Marga Bult voor bodemprijs te koop

37 min geleden

Marga Bult zit nog steeds met een enorme woonboerderij in Denekamp in haar maag. Na een aantal jaar in de etalage was het optrekje met elf slaapkamers vijf maanden geleden eindelijk verkocht, dacht de zangeres. Dit ging vervolgens niet door.