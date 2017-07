Dochter Stan Laurel overleden

Hawes was de enige dochter van Stan Laurel en zijn eerste vrouw, actrice Lois Neilson. Het echtpaar kreeg in 1930 ook een zoon, Stanley Robert, maar deze overleed al na negen dagen. De andere drie huwelijken van Laurel, wereldberoemd door de films met Oliver Hardy, bleven kinderloos.

Lois was twee keer getrouwd. Haar eerste echtgenoot was acteur Rad Brooks, die Scarlett O'Hara's eerste echtgenoot Charles speelde in Gone with the Wind. Na Brooks trad ze in het huwelijk met schrijver en acteur Tony Hawes.

Twee keer speelde Lois een rolletje in een film van haar vader en Oliver Hardy. Ze is te zien in The Chimp (1932) en Swiss Miss (1938), maar haar naam ontbreekt op de titelrollen.