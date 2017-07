Kate Beckinsale doet aangifte tegen stalker

Kate zou gisterochtend (lokale tijd) plaatsnemen in een panel op de stripboekenbeurs. Dit moest worden verzet omdat haar stalker opdook. De politie herkende de man voordat hij Beckinsale kon bereiken en rekende hem in. De Underworld-ster moest echter wel naar het bureau komen om aangifte tegen Repp te doen.

Volgens het politierapport, dat in handen is van TMZ, stalkt Repp de actrice al een jaar lang. Vorig jaar wist hij bij een evenement in Salt Lake City dichtbij genoeg te komen om Kate aan te raken. Hij dreigde toen dat hij Beckinsale zou neersteken. Kort daarna wist hij Kate bij een ander evenement opnieuw te bereiken. Die keer werd hij opgepakt.

Beckinsale nam een paar uur nadat ze aangifte had gedaan alsnog plaats in het panel.