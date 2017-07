Nederlandse wint ’Miss Teenager’ in Guatemala

Lotte kan het zelf nog maar amper geloven. „Het meest onwerkelijke voor mij werd werkelijkheid deze avond! Iedereen bedankt voor het stemmen, steunen, lieve berichtjes en nu nog steeds jullie support! Kusjes vanuit Guatemala voor iedereen”, schrijft ze op haar Facebook-pagina.

De schone uit Enschede mag zich nu een jaar lang Miss Teenager noemen. Aan de verkiezing deden voornamelijk landen uit Latijns-Amerika mee, wat het extra bijzonder maakt dat Nederland er met de winst vandoor is gegaan.

Lotte, die studeert om schoonheidsspecialiste te worden, werd in 2016 uitgeroepen tot Miss Teen of the Netherlands. Ze stapte samen met haar ouders in het vliegtuig naar Zuid-Amerika om de Miss Teenager-verkiezing bij te wonen.