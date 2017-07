Arnold Schwarzenegger wordt dansend 70

Samen met Tom Arnold en collega-spierbundel Sylvester Stallone (71) krijgt Schwarzenegger op zijn eigen partijtje les in Hawaïaans dansen. Tom ziet er wel een film in. „Bij deze een pitch: ik en ’s werelds grootste 70-jarige actiesterren. Het script schrijft zich praktisch vanzelf.”

Here's the pitch: Me & world's 2 greatest 70 yr old action stars. Practically writes itself. Happy Birthday @Schwarzenegger @TheSlyStallone pic.twitter.com/uzYwTfPOUf

„Toen ik dertig jaar geleden vanuit Iowa naar Hollywood vertrok, werd ik gewaarschuwd dat ik mijn helden niet moest willen ontmoeten. Die zouden me alleen maar teleurstellen. Nou, dat is niet waar! Gefeliciteerd Arnold”, schrijft Tom op Twitter.

When I left Iowa for Hollywood 30 yrs ago please warned me not to meet my heroes because they would disappoint. Not true. Happy Birthday AS pic.twitter.com/DxTu96Ncfw