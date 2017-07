Van der Laan praat liever niet over de dood

Tijdens Zomergasten probeert interviewer Janine Abbring wat los te krijgen bij Van der Laan over het naderende einde, gezien hij ernstig ziek is. Ze zegt op een gegeven moment letterlijk ’de dood is dichtbij’, maar Van der Laan laat blijken hier liever niet over te willen praten. Hij vertelt: „Ik hoor bij de mensen die er minder graag over nadenken.” Wel geeft Van der Laan aan er met familie over te praten. „Er zijn geen algemene recepten om te praten over de dood.” Tot slot zegt hij iets ’wegduwerigs’ te hebben wanneer het over dit onderwerp gaat.

Op de vraag van Janine of hij ooit overwogen heeft om te stoppen, antwoordt hij kort maar krachtig: „Ik weet niet hoe lang het duurt.” Hiermee doelt Van der Laan op de diagnose van uitgezaaide longkanker, waarna hij in januari in een brief aan de Amsterdamse inwoners liet weten te hopen ’nog een poosje jullie burgemeester te blijven’. De 62-jarige burgemeester zegt dat hij zelf de beslissing moet nemen wanneer de tijd is aangebroken om te stoppen.

Verantwoordelijkheid

Zijn uitleg is dat verantwoordelijkheid zijn bijnaam is. „Ik denk dat er een beetje een overmaat aan verantwoordelijkheidsgevoel met de paplepel is ingegoten. Ik heb dingen verwaarloosd, bijvoorbeeld op het thuisfront.” Toch wil Van der Laan niet het beeld creëren dat hij alleen maar aan het werk is. Hij zegt minder te doen dan hij deed en veel plezier te hebben met zijn gezin en vrienden.

Van der Laan laat aan Janine weten dat hij eigenlijk huisarts wilde worden, maar daar werd hij toentertijd driemaal voor uitgeloot. Uiteindelijk is hij advocaat geworden. En hoewel hij eerlijk opbiecht nooit de droom had burgemeester te worden, voegt hij daar later aan toe dat hij blij is ’het voorrecht te hebben om dit in Amsterdam te mogen doen’.

Hij vond het programma een goede aanleiding om terug te kijken op zijn leven. Dat deed hij onder meer met fragmenten van PvdA-coryfee Jan Schaefer (wiens assistent hij was), beelden uit het Kamerdebat na de aanslag op Charlie Hebdo en een fragment uit de film Mississippi Burning en een fragment van een sketch van Monty Python. Ook liet hij beelden zien van de jonge Ajacied Abdelhak Nouri, die onlangs op het veld ineenzakte en hersenschade blijkt te hebben.