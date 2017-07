Bijna miljoen kijkers voor Eberhard van der Laan

De 62-jarige Van der Laan is ernstig ziek. In het VPRO-programma vertelde de PvdA-politicus dat hij van plan is voorlopig aan te blijven als burgemeester. In onder meer in Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam Museum, De Balie, Het Ketelhuis en Q-Factory hingen grote schermen waarop Amsterdammers de uitzending gezamenlijk konden bekijken.

Van der Laan vond het programma een goede aanleiding om terug te kijken op zijn leven. Dat deed hij onder meer met fragmenten van PvdA-coryfee Jan Schaefer, beelden uit het Kamerdebat na de aanslag op Charlie Hebdo en een fragment van een sketch van Monty Python. Ook liet hij beelden zien van de jonge Ajacied Abdelhak Nouri, die onlangs op het veld ineenzakte en hersenschade blijkt te hebben.

De tweede aflevering van het tv-programma met presentatrice Janine Abbring staat op de derde plaats van best bekeken tv-programma’s van zondag. Bovenaan de lijst prijkt het Journaal van 20.00 uur, dat bijna 1,5 miljoen kijkers trok, gevolgd door de kwartfinale van het EK Voetbal voor vrouwen tussen Engeland en Frankrijk. Op de vierde plaats staat de Formule 1 Grand Prix van Hongarije met ruim 890.000 kijkers.

