Zangeres Perrie Edwards sneert naar Gigi Hadid

Perrie zou luid en duidelijk de tekst „hope she ain’t f*cking it like Hadid” hebben gezongen, in plaats van het oorspronkelijke „hope she ain’t f*cking it like I did.”

De Britse popster en de voormalige One Direction-zanger hadden vier jaar een relatie, waarvan ze er twee waren verloofd. Malik zou de verloving in 2015 per sms hebben verbroken. Niet veel later knoopte hij het aan met half Nederlandse topmodel Gigi Hadid. Edwards maakte begin dit jaar bekend een relatie te hebben met de Engelse voetballer Alex Oxlade-Chamberlain.