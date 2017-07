Tyra Banks heeft spijt van delen foto zoontje

Vorige maand deelde het supermodel de eerste duidelijke foto van York, maar kreeg hier snel spijt van. Tyra vertelt in een interview met Seth Meyers in zijn talkshow: „Het was niet zo dat ik hem graag aan de wereld wilde laten zien. Ik ging op Vaderdag naar een restaurant samen met York en mijn vader. Het restaurant grensde aan de zee en mijn zoon wilde zo graag naar het water toe. Dus ik smeerde hem in met zonnebrandcrème en liet hem zijn gang gaan. Hij had de tijd van zijn leven en overal zat zand.”

To all the amazing daddies out there that love their kids unconditionally like my mommy's daddy and my daddy, too...HAPPY FATHER'S DAY! -York Een bericht gedeeld door Tyra Banks (@tyrabanks) op 18 Jun 2017 om 3:22 PDT

Bij terugkeer naar huis ontdekte Tyra dat de paparazzi haar met haar zoontje fotografeerden. Hierna bedekte ze haar zoontje met een deken. Ze vervolgt: „Onderweg naar huis stopte ik bij een tankstation en stuurde ik Yorks vader, Erik Asla, een bericht. Ik zei tegen hem dat ik de paparazzi voor moest zijn en een foto van York moest delen met mijn volgers. Ik wilde absoluut niet hebben dat ze geld verdienden aan mijn kind, omdat ze de eerste duidelijke foto van hem hadden. Daarom heb ik de foto gedeeld.”

Tyra bleek achteraf te snel gehandeld te hebben, want uiteindelijk zijn de paparazzifoto’s nergens gepubliceerd. „En nu is zijn foto eigenlijk zomaar de wereld in geslingerd, terwijl dat niet had gehoeven”, aldus het 43-jarige model.