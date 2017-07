Whitney Port bevallen van zoon

''Sorry dat ik even van de radar was afgelopen week. Ik was mijn telefoon kwijt. Grapje, ik heb een mens gemaakt'', schrijft Port. ''Iedereen is zo gelukkig en gezond. We zijn nu thuis. Ik zal mijn best doen niet alleen maar berichten over mijn kind te plaatsen, zoals sommige andere moeders doen. Maar ik weet nu al dat het heel moeilijk wordt."

''Ik ben zo geobsedeerd en verliefd dat ik wou dat ik dit gevoel vast kon leggen voor jullie'', vervolgt Whitney, die op haar website verder ingaat op de gezinsuitbreiding.

Ze heeft sinds begin 2012 een relatie met Tim Rosenman, een van de producenten van The City. Dat is de spin-off die in 2008 volgde op The Hills. Daarin was haar verhuizing naar New York te volgen. De serie stopte in 2010, sindsdien werkt Whitney als modeontwerpster en schrijfster. In november 2015 trouwden de twee.