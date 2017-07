B.B. King-drummer Tony Coleman naar Amsterdam

Coleman zat vanaf midden jaren tachtig achter de drumkit bij The King of the Blues B.B. King. Daarnaast reisde hij ook nog de hele wereld over met bluesgrootheden als Otis Clay, Albert King, Albert Collins, Etta James en Buddy Guy.

Naast zijn drukke tourleven bracht Tony liefst drie soloplaten uit met gastartiesten als Lucky Peterson, Kennie Neal en de blaassectie van Earth, Wind & Fire. Na een lange periode van schrijven voor andere bluesartiesten kwam hij begin dit jaar weer met een nieuw album met de titel Take Me As I Am. Om die reden komt Coleman dit najaar naar Amsterdam voor een Chicago Blues-avond met het Italiaanse Henry Carpaneto kwintet.