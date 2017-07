’Carice onzeker over lichaam na bevalling’

Carice zegt in een interview met the Telegraph dat ze zich ’minder zeker voelt’ over haar lichaam. „Ik denk dat ik momenteel meer met mijn eigen ijdelheid worstel om me uit te kleden, omdat ik me minder zeker voel over mijn lijf, vooral nadat ik een kind heb gebaard en 40 ben geworden”, aldus de actrice die momenteel weer te zien is als de 300-jarige priesteres Melisandre in de hitserie Game of Thrones.

Op de vraag of ze zich zorgen maakt over ouder worden in een vak waarbij er veel nadruk ligt op het uiterlijk antwoordt ze: „Soms denk ik nadat ik een auditie heb gehad waarvan ik de rol niet kreeg: ’Ben ik te oud?’ En het is oneerlijk, want mannen hebben dat probleem niet.”

Carice vervolgt na een korte stilte: „Ik wil er niet aan toegeven door iets aan mijn gezicht te laten doen, zodat ik werk blijf houden, maar tegelijkertijd is dat wel hoe het tegenwoordig gaat in de filmindustrie.” Toch geeft de 40-jarige actrice aan dat ze nog niet weet of ze wat wil laten doen. „Ik weet echt nog niet wat ik er aan ga doen. Ik zou willen dat ik kon zeggen dat ik van elke rimpel op mijn gezicht houd.”