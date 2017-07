Dochter Garth Brooks verloofd op zijn concert

Backstage ging haar vriend Jonathan Roberts op de knieën en vroeg haar om met hem te trouwen. Op Facebook schrijft Jonathan: ''Los Angeles was geweldig. We gingen naar twee concerten en gingen jetskiën langs de kust. We hebben Allie Brooks verjaardag gevierd. Ze zei ook nog ja op mijn aanzoek. Ik prijs me gelukkig met zo'n vrouw in mijn leven. Ze is zo onvoorspelbaar."

Garth Brooks was bij ons vooral populair in de jaren negentig. Nu toert hij voornamelijk rond in de Verenigde Staten. Samen met zijn vrouw, zangeres Trisha Yearwood, is hij al sinds 2014 bezig aan zijn comeback-tournee. En die legt hem geen windeieren. Zakenblad Forbes berekende onlangs dat Brooks tussen juni 2016 en juni 2017 60 miljoen dollar, zo'n 52 miljoen euro, verdiende.