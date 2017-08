Vrouw van Casey Affleck vraagt scheiding aan

Phoenix verzoekt de rechter om haar partneralimentatie toe te kennen en wil gezamenlijke voogdij over Indiana (13) en Atticus Affleck (9).

Acteur Joaquin Phoenix introduceerde zijn zus in 1995 aan Affleck, nadat de twee samen hadden gewerkt aan de film To Die For met Ben Affleck, de broer van Casey. Uiteindelijk trouwde het stel in 2006.

Foto: Hollandse Hoogte

Gedurende de jaren werden de twee steeds minder vaak samen in het openbaar gezien. Wel zette het stel, dat beide veganistisch is, zich fanatiek in voor de Amerikaanse dierenrechtenorganisatie PETA.