Koolhoven schaamt zich voor de sportschool

Dat vertelt de maker van Brimstone en Oorlogswinter dinsdag in de VPRO-podcast Yous & Yay. „Het is voor mijn generatie iets om je voor te schamen”, zegt de 48-jarige filmmaker. „Het is uncool en ijdel.”

Koolhoven ging een jaar of tien geleden toch voor het eerst zelf naar de sportschool, omdat „iemand, een dokter of zo, zei dat ik toch iets moest gaan doen.” Maar de regisseur vond het stomvervelend dat hij steeds mensen tegenkwam die hij kende.

Borstdingen

„Ik had zo’n man die vertelde wat ik moest doen, maar ik nam steeds een ander, want ze waren allemaal veel te fanatiek. ’Waarom vind je het vervelend als mensen jou zien?’, vroeg hij op een gegeven moment. ’Omdat iedereen denkt dat ik een loser ben. Dat denk ik nu namelijk ook van iedereen die ik zie.’”

Toch ondernam Koolhoven afgelopen week na tien jaar een nieuwe poging. „Iemand vroeg mij hoe lang ik eigenlijk al betaalde voor de sportschool”, legt hij uit. „Ik heb een kwartiertje op zo’n ding gerend en een paar van die borstdingen gedaan. Daarna was het wel weer genoeg geweest.”