Lenette van Dongen pleit voor ’digitale vakantie’

„Ik was gewoon thuis”, stelt ze. „Maar ik werd zo gek van mijzelf en die telefoon: altijd maar kijken of iemand een wap-je of een Facebookje of een berichtje had geplaatst. Altijd maar iets opzoeken, oh zo handig. Maar ondertussen had ik dat ding veel te vaak in mijn handen. Ik werd er gek van.”

Na haar digitale vakantie is de cabaretière weer volledig ontspannen. „Ik trakteer mijzelf nu op vier dagen Zeeland”, vertelt ze. „Maar als je jezelf herkent in dit gedrag, mag je best iets rustiger aan doen.”

Lenette toerde vorige jaar met veel succes met haar voorstelling Tegenwind. Komend seizoen staat zij in het theater in de musical Vamos!.