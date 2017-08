Monica Geuze nog steeds ’superverliefd’ op Lars Veldwijk

In de nieuwe Beau Monde maakt Monica er geen geheim van dat ze nog veel voor Lars voelt. „Natuurlijk was ik verdrietig door onze break-up. Ik was superverliefd op Lars. Nog steeds. Ik hoop daarom dat onze relatie wellicht nog een kans heeft als hij in de buurt gaat wonen. (…) Het contact dat we nu hebben, is eigenlijk veel gezelliger dan daarvoor. We missen elkaar weer op een leuke manier.”

Het lijkt erop dat de hereniging tussen de twee inmiddels al plaats heeft gevonden, want Monica deelt dinsdag op Instagram deze foto van het stel.

In het interview blikt de 22-jarige vlogster terug op de breuk met de voetballer, die begin april naar Noorwegen vertrok om daar zijn voetbalcarrière nieuw leven in te blazen. „Toen Lars verhuisde, hebben we elkaar gewaarschuwd: ’We gaan ons waarschijnlijk aan elkaar ergeren, omdat we elkaar missen.’ Dat je geïrriteerd raakt, omdat je niet bij elkaar bent. En dat gebeurde dus ook. Wij vonden het moeilijk om aan iets te blijven vasthouden, terwijl we elkaar niet konden zien. Het is ook niet te doen om elke vrije minuut te facetimen. Toen dachten we: misschien is het beter om er een punt achter te zetten, voor nu.”

Nu Lars weer in Nederland woont en dus ’beschikbaar’ is, lijkt Monica’s wens om voor haar 23ste moeder te worden opeens geen gekke gedachte. „Maar dat zou volgend jaar al zijn”, zegt ze. „Dus dat is wel heel enthousiast. (...) Het lijkt me leuk om jong kinderen te krijgen, en 25 is ook een mooie leeftijd. Veel mensen denken dat hun leven voorbij is als ze ouders worden, maar dat hoeft niet. Ik zou dan wel verhuizen en in een dorpje dicht bij Amsterdam gaan wonen. Ik ben zelf opgegroeid in een dorp. Je hebt er als kind alle ruimte en als ouder kun je nog steeds de drukte opzoeken.” De 25-jarige voetballer heeft zelf al een zoontje uit een eerdere relatie.