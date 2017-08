Toch moet het heel raar lopen wil Ed op 18 oktober met lege handen naar huis gaan. Shape of You is genomineerd voor beste track, de roodharige zanger maakt kans op de prijs voor beste live act, hij heeft een nominatie voor beste solo artiest en voor beste wereldact.

Sheeran kan toch nog een prijs winnen met Divide. Het album is genomineerd voor een Mercury Prize. Maar de zanger, die trots is op de nominatie, verwacht niet dat hij deze prestigieuze muziekprijs in de wacht sleept.