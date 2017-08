Richard Gere heeft veel te danken aan Shepard

Gere speelde in twee toneelstukken van Shepard, voordat hij in 1979 zijn filmdebuut maakte als tegenspeler van Shepard in Days of Heaven. "Ik deed twee van Sams vroege toneelstukken voordat ik films ging maken. Een was Killer's Head, een monoloog van een man die in een elektrische stoel was vastgebonden en geblinddoekt. Ik kon niet bewegen. Het moest allemaal van mijn stem en mijn emoties komen. Het stuk heeft me zeker verder gebracht als acteur. En het werd heel goed ontvangen, dus bracht het me op een hoger niveau als acteur in New York", herinnert Gere zich.

"De volgende keer dat ik hem sprak was toen we samen Days of Heaven deden. Daar stonden we, twee jonge mannen. Hij was Sam Shepard en ik was een van de opkomende acteurs uit New York. Ik weet zeker dat er sprake was van een competitie tussen ons, maar ik had enorm respect voor hem. En hij was een geweldige acteur. Ik had meerdere scènes met hem - hij was erg aanwezig, heel echt. Hij had alle vaardigheden die je zou willen als acteur."