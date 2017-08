Dotan-fan zegt sorry

Aan het eind van de vlucht, tijdens welke de zanger ettelijke hints had gegeven aan zijn buurvrouw, onthulde Dotan zijn identiteit op een briefje dat ze mocht lezen als ze uit het vliegtuig was gestapt. Met enige schaamte schreef de vrouw een mail aan de zanger die hij op zijn beurt op Twitter deelt.

"Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Ten eerste: ik kan niet geloven hoe stom ik ben om jou niet te herkennen en alle subtiele hints die je me gaf te negeren", schrijft Alicia, die verder aangeeft vooral geïnteresseerd te zijn in muziek en ook de meeste van haar andere favoriete artiesten niet te kennen. "Ik dacht zelfs dat je een band was (ik schaam me)", vervolgt ze.

Kaartjes

Toch vindt Alicia het jammer dat ze niet wist naast wie ze zat. "Ik wilde ontspannen. Dat is niet persoonlijk bedoeld, maar ik had je heel graag willen zeggen hoe dankbaar ik ben voor je muziek." Dotan had op zijn briefje Alicia uitgenodigd voor een van zijn concerten. "Toen ik je bericht las greep ik mijn moeder vast en konden we het niet geloven. We hebben een moeilijke tijd gehad en jouw muziek heeft ons er doorheen geholpen. Meer dan je je kan voorstellen. Mijn moeder en ik willen dolgraag naar je show komen in de herfst", antwoordt ze.

Met de nodige schaamte sluit de fan haar bericht af. "Ik kan niet geloven dat je na mijn epische fout nog zo genereus bent om ons kaartjes aan te bieden. Ga alsjeblieft door met het maken van prachtige muziek en probeer zo bescheiden te blijven. Ik beloof je dat dit nooit meer zal gebeuren. Nooit."